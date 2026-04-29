Лошо. ЕК ни дава на съд

Европейската комисия съобщи, че предава на съд България, Испания, Франция, Люксембург, Нидерландия, Полша и Швеция, защото не са въвели навреме европейските правила за устойчивостта на критичните субекти.

Срокът за въвеждане на законодателните промени изтече на 17 октомври 2024 г., се отбелязва в съобщението, цитирано от БТА. Целта на правилата е осигуряване на непрекъснато предлагане на услуги от жизненоважно значение за обществото и икономиката в ключови области като енергетиката, транспорта, здравеопазването, водоснабдяването, банковото дело и цифровата инфраструктура. Държавите от ЕС трябва да извършват редовни оценки на опасностите, за да установяват критичните субекти и да направят така, че тези субекти да прилагат подходящи мерки за защита на непрекъснатото предоставяне на основни услуги.

Европейското законодателство отчита всякакви заплахи, включително природни бедствия, създадени от човека опасности като терористични нападения, киберзаплахи, престъпно проникване и саботажи. Досега никоя от посочените държави не е въвела никоя от мерките в националното си законодателство, пояснява комисията и иска от Съда на ЕС да наложи глоби.

ЕК призова също нашата страна, Белгия, Чехия, Кипър, Латвия, Унгария, Австрия, Полша и Португалия да въведат изцяло правилата на ЕС за баланса на половете сред директорите на дружества. Правилата на ЕС определят големите дружества, регистрирани на фондовата борса, да направят така, че недостатъчно представеният пол да заема 40 на сто от директорските длъжности без изпълнителни функции и 33 на сто от всички директорски длъжности.

Крайният срок за въвеждане на правилата изтече на 28 декември 2024 г., пояснява ЕК. През януари миналата година комисията започна наказателни процедури срещу засегнатите държави и сега те разполагат със срок от два месеца, за да отговорят, а след това комисията може да предяви искове пред Съда на ЕС с предложение за определяне на глоби, се пояснява в съобщението.

