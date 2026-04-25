Легендарен генерал удря първия звънец в парламента

Легендарният ген. Румен Миланов, един от най-големите експерти по национална сигурност, ще удари първия звънец в 52-ото Народно събрание. 77-годишния бивш директор на НСЦОП и на НСО е доайенът на новия парламент. Очаква се президентът Илияна Йотова да свика новите депутати в сряда или най-късно в четвъртък.

Председателят на парламента ще е от "Прогресивна България", която разгроми ГЕРБ на предсрочните избори на 19 април. Коалицията на румен Радев има пълно мнозинство от 131 законодатели - нещо, което не се е случвало от 1997 г.

Ген. Румен Миланов

Досега за първия пост в НС се спомена само името на бившия премиер Гълъб Донев, но официална информация за новия председател на НС още няма.

Най-много в следващия парламент ще бъдат юристите и адвокатите – 42-ма души. Икономистите и финансистите са 41. Сред депутатите има и значителен брой предприемачи, мениджъри и хора с бизнес профил. Преподаватели и представители на академичните среди са 33. Инженери, архитекти и технически специалисти са 24. Сред избраниците има и представители на медицинските и здравните професии, както и 12 души от сферата на журналистиката и комуникациите. От областта на сигурността – военно дело и МВР – също има 12 депутати. Осем са представителите на спорта и културата.

Средната възраст на депутатите е почти 49 години. Най-младият народен представител е Анна Бодакова на 23 години от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Най-възрастният е Румен Миланов от „Прогресивна България“ на 77 години.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com