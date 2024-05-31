ГЕРБ отсече. Голямо решение за Борисов!

Бойко Борисов ще бъде номиниран за премиер, ако получим подкрепата на хората. Това заяви пред bTV Росен Желязков.

Той коментира и дали ще бъде евродепутат, или ще избере родния парламент.

На въпрос, ако все пак се наложи отново да правят коалиция с ПП-ДБ какво биха избегнали, Желязков заяви, че не биха повторили известния наизивъм, с който са влезли в отношенията с ПП-ДБ. Според него трябва да има сериозен коалиционен договор.

„В България е възможна коалиционна ситуация и между непримирими антагонисти в политическия процес. Негативното е, че липсваше политическо споразумение, политическа отговорност и отчетност.

Нямаше искреност, нямаше доверие. Примерите в Германия и Румъния показаха, че този тип политическо взаимодействие е възможно“, обясни кандидатът за евродепутат.

„Моделът се оказа с известен потенциал, но беше толкова лошо изпълнено, че не вярвам някой да се върне към него, дори и най-големият му привърженик“, подчерта той.

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