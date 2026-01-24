Европейските социалисти със специален поздрав за президента Йотова

Най-сърдечни поздравления за Илияна Йотова – първата жена президент на България, изразиха Партията на европейските социалисти (ПЕС) и Прогресивният алианс на социалистите и демократите в европейския парламент.

Като бивш евродепутат от Групата на социалистите и демократите и като отдаден вицепрезидент на страната през последните девет години, тя последователно отстоява демокрацията, справедливостта и социалните права. Пожелаваме ѝ пълен успех в новата ѝ длъжност, заявиха още Група на социалистите и демократите в Европейския парламент и

ПЕС Жени.

