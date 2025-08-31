Екшън пред ВМЗ Сопот. "Величие" побесняха, полицията ги укротява

Екшън пред ВМЗ Сопот. Хора на "Величие" направиха провокация срещу "Възраждане", които цял ден имат протест пред военните заводи, в които гост ще бъде председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Хората на Ивелин Михайлов се развикаха и обвиниха лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, че е казал на полицаите да ги отстранят от протеста. Някои по-изнервени привърженици на "Величие" хулеха с грозни псувни, предава БЛИЦ.

Полицаите, които са многобройни, успяха да укротят разярените фенове на "Величие".

От сутринта пред ВМЗ Сопот има протести. Поводът е посещението на Урсула фон дер Лайен в оръжеийницата. На място пристигна лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, който каза, че шефът на Европейската комисия не е добре дошла в България.

Той подчерта, че инвестицията за завода за барут от българска страна ще е милиард лева, които според него са невъзвръщаеми.

Следобед към протеста понечиха да се присъединят "Величие", които също заявиха, че са недоволни от високото посещение.

Тук сме, защото сме недоволни от подкрепата на Европейския съюз към управляващите в България, каза народният представител от "Величие" Костадин Хаджийски. Той заяви, че Урсула фон дер Лайен не е добре дошла в България и това е мнението на много хора.

Урсула фон дер Лайен ще пристигне в 17 часа в завода. Тя ще бъде придружена от министър-председателя Росен Желязков.

Протестиращите са блокирали подбалканския път София-Бургас.

