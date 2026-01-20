Четири партии напуснаха БСП

Политика

Снимка: БТА
20 яну 26 | 13:05
1700
След постъпило искане Централната избирателна комисия извърши промени в състава на коалицията, като заличи "Партия за радикална промяна - Българската пролет" , партия "Движение 21" , партия "Изправи се, България" и партия "Политическо движение Социалдемократи".

Тези формации са подали писмени заявления за прекратяване на участието си в "БСП Обединена левица", която бе регистрирана за участие в извънредните парламентарни избори, проведени през октомври 2024 година, пише БНР.

1 Коментара
анонимен
преди 50 минути

напуснаха лодката сега ще се набутат на радев няма ли мотика за тези безделници търсят как да се докопат до кокала хаиде стига вече 35 години минаха хаиде мирясаите вече

