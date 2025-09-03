Борисов с изненадваща оценка за кабинета. Признанието

Четири цели обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов при старна на новия политически сезон

Той даде изявление в кулоарите на Народното събрание (НС) преди старта на новия политически сезон.

Той коментира целите пред управляващата коалиция: „Да удържим пътя по еврозоната, защото нищо не е завършено до 1 януари. Приемането на бюджета, който е много важен за това. Усвояване на проваления план за възстановяване и това, което с дружни усилия постигнахме по привличането на…“, каза Борисов. И спя да говори, защото в пленарната зала прозвуча химна на България. С него бе открита есенната сесия на парламента.

Заедно с Борисов мълчание запазиха и журналистите.

Вотът на недоверие

„Към приоритети бих прибавил и индустриалното сътрудничество и развитие на страната. Това не е подарък – ние участваме заедно с германците в този бизнес.

Крайно време е да използваме изключително големите контакти на Радев и да отиде при Ердоган и както му направи подарък за Германия да направи подарък и за предоговаряне на договора с Боташ, каза Борисов.

"България се оказа най-големият инвеститор в турската газопроводна система. Имаме да даваме до края на договора 6 милиарда.

Надявам се добронамерената работа с подаръци между институциите да продължи, защото не виждам как е се измъкнем от този договори, ако не направи Ердоган подобен подарък“, каза Борисов.

Партията на Радев

„Бих се радвал да има партия на Радев, защото вижте като има така партии, които да внасят вотове, да напрягат обстановката. Карат се за бащинството на вота и не знаем откъде да се пазим“ – каза с типичната си ирония Борисов.

Той честити и днешния рожден ден на Николай Денков, но подхвана и Кирил Петков: „Той на Кирил Петков брадата му отива много. Няколко жени от ГЕРБ вече припаднаха. Вече е истинският Джон Траволта“.

Стабилността на правителството

Борисов коментира и стабилен ли е кабинетът „Желязков“ и изненада всички с оценките си за правителството: „Никога не съм казвал, че правителството е стабилно. Да сте чули да кажа, че е стабилно? Сега всички задружно го клатят."

Негова работа е дали Пеевски ще продължи да подкрепя правителството, каза още Борисов.

"Това правителство не е изгодно за ГЕРБ. И нашите структури боксуват, защото носим цялата отговорност, но съм дал дума на колегите от ИТН и БСП, че ще носим отговорност до край.

Ще се обърна към колегите – когато искаш да свалиш едно правителство трябва да си наясно какво се случва след това. Дали ще дойдеш ти. А те няма да дойдат – и го знаят“.

Паскал

Борисов коментира и екстрадирането на Никола Николов-Паскал в България и обвиненията, които са му повдигнати.

„Никога не съм го виждал и чувал, а когато сме управлявали той се криеше в Гърция.

Какво ще се договарям аз с Паскал? Нито ми не на ранга, нито ми е…

Борбата с контрабандата на цигари във всички управления на ГЕРБ е била свеждана до под 2%“, каза Борисов.

