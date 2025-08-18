Политика

Атидже Вели представи в Русе кампанията "Вяра и семейство"

Жените са основен двигател за съхраняването и предаването на ценностите, каза народният представител от ДПС-Ново начало

18 авг 25 | 9:45
310
Мира Иванова

Акценти от кампанията „Вяра и семейство“ на ДПС-Ново начало, която поставя във фокус ценностите на обединението, взаимното уважение и силата на традициите, представи народният представител от ПГ на ДПС-Ново начало Атидже Вели на среща с актива на женските дружества от ДПС – област Русе.

На срещата присъства и областният председател на ДПС – Русе - г-н Айдоан Джелил. 

По време на разговора бяха обсъдени актуални теми, свързани с ролята на жените в обществения и политическия живот, развитието на местните общности и предизвикателствата пред региона.

В рамките на срещата г-жа Алиева-Вели представи и акценти от кампанията „Вяра и семейство". Тя подчерта, че именно жените са основен двигател за съхраняването и предаването на тези ценности на следващите поколения.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема ДПС-Ново начало
Още от Политика
Коментирай