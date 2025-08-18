Атидже Вели представи в Русе кампанията "Вяра и семейство"

Акценти от кампанията „Вяра и семейство“ на ДПС-Ново начало, която поставя във фокус ценностите на обединението, взаимното уважение и силата на традициите, представи народният представител от ПГ на ДПС-Ново начало Атидже Вели на среща с актива на женските дружества от ДПС – област Русе.

На срещата присъства и областният председател на ДПС – Русе - г-н Айдоан Джелил.

По време на разговора бяха обсъдени актуални теми, свързани с ролята на жените в обществения и политическия живот, развитието на местните общности и предизвикателствата пред региона.

В рамките на срещата г-жа Алиева-Вели представи и акценти от кампанията „Вяра и семейство". Тя подчерта, че именно жените са основен двигател за съхраняването и предаването на тези ценности на следващите поколения.

