За 1 ноември! Промени в градския транспорт

Във връзка с възпоменанието Задушница на 1 ноември 2025 г. ще бъде осигурено допълнително транспортно обслужване, съобщават от Столичната община:

Временни трамвайни и автобусни линии

Трамвайна линия № 7А

Маршрут: кв. "Манастирски ливади-запад" – кв. "Орландовци".

Автобусна линия № 18А

Маршрут: автостанция "Орландовци" – гробищен парк "Малашевски гробища" по маршрута на автобусна линия № 18, двупосочно.

Автобусна линия № 79А

Маршрут: надлез "Надежда" – ул. "История Славянобългарска" – ул. "Индустриална" – ул. "Константин Стоилов" – бул. "Ген. Данаил Николаев" – бул. "Владимир Вазов" – ул. "Тодорини кукли" – ул. "Река Велека", след което по бул. "Владимир Вазов" обратно, двупосочно.

Автобусна линия № 86А

Маршрут: автостанция "Малашевци" – ул. "Резбарска" – пл. "Сточна гара" – бул. "Сливница" – обратен завой на ул. "Опълченска" и обратно по маршрута, двупосочно.

Автобусна линия № 90А

Маршрут: автостанция "Изток" – бул. "Ботевградско шосе" – ул. "Александър Екзарх" – ул. "Тодорини кукли" – метростанция "Хаджи Димитър" – бул. "Владимир Вазов" – ул. "Васил Кънчев" – гробищен парк "Малашевски гробища", двупосочно.

Паркиране около гробищните паркове

За улеснение на гражданите се допуска паркиране в следните райони:

Централни гробища – по платната на ул. "История Славянобългарска" и ул. "Заводска";

Гробища "Бакърена фабрика" – по платната под подлеза на ул. "„Адам Мицкевич";

Гробища "Малашевци" – по ул. "Резбарска" (между ул. "Васил Кънчев" и бул. "Ген. Владимир Вазов"), както и пред централния вход на ул. "Жак Дюкло".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com