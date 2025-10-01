Времето с рязък завой. Първи сняг

Рязка промяна с времето настъпва до часове. Застудяването, което започна днес, ще продължи в четвъртък и в петък, като на много места се очакват дъждове, а в планините - и сняг.

Ще бъде облачно с повсеместни валежи от дъжд, в планините над 1800 м – от сняг. В много райони валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще се ориентира от североизток, ще се усили и с него ще застудява, гласи прогнозата на НИМХ.

Температурите ще са почти без дневен ход – от 6-7 градуса в западните до 19-20 градуса в югоизточните райони и по Черноморието. В петък, с продължаващото застудяване в планинските райони в Западна България и под 1000 м дъждът ще преминава в сняг.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com