Времето през седмицата. Циклон над Балканите, към България идва...

Дневните стойности ще се задържат без съществена промяна

Снимка: Пекселс
26 окт 25 | 23:14
До края на седмицата синоптичната обстановка над Балканите ще се определя основно от преминаващи северно от Балканския полуостров атлантически циклони. Атмосферното налягане над нашата страна ще бъде по-скоро антициклонално, а на картите на T850 се наблюдава изграждащ се баричен и термичен гребен, съобщават от "Метео Балканс".

Тоест към България във височина ще се пренася относително по-топла въздушна маса, а температурите над полуострова ще се повишават. Обикновено преносът на по-топла въздушна маса създава добри условия и за тихи нощи, което ще позволи и образуването на мъгли, особено в равнинните райони и котловините.

Във вторник времето у нас ще остане ветровито, с променлива и на места значителна облачност. От запад на изток отново се очакват краткотрайни превалявания. Минималните температури ще бъдат между 2 и 10 градуса, а дневните стойности ще се задържат без съществена промяна.

От сряда времето постепенно ще се стабилизира и ще преобладава слънчево време. Северозападният вятър ще отслабне, а в четвъртък ще се ориентира от юг, носейки по-топли въздушни маси. В сутрешните часове обаче ще бъде студено, особено в котловините, където температурите ще се доближават до нулата и са възможни слаби слани.

До края на седмицата дневните температури ще се повишат и в повечето райони максималните ще достигат между 14 и 20 градуса.

В петък и през уикенда се очакват по-значителни увеличения на облачността. В събота на отделни места е възможно да превали слабо. В неделя вятърът ще се ориентира от западната четвърт и ще бъде слаб до умерен. Ще остане по-топло от обичайното за периода, като сутрешните температури ще се повишат — между 5 и 11 градуса, а дневните ще достигат стойности от 15 до 24 градуса.

