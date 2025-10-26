Времето през седмицата. Циклон над Балканите, към България идва...

До края на седмицата синоптичната обстановка над Балканите ще се определя основно от преминаващи северно от Балканския полуостров атлантически циклони. Атмосферното налягане над нашата страна ще бъде по-скоро антициклонално, а на картите на T850 се наблюдава изграждащ се баричен и термичен гребен, съобщават от "Метео Балканс".

Тоест към България във височина ще се пренася относително по-топла въздушна маса, а температурите над полуострова ще се повишават. Обикновено преносът на по-топла въздушна маса създава добри условия и за тихи нощи, което ще позволи и образуването на мъгли, особено в равнинните райони и котловините.

Във вторник времето у нас ще остане ветровито, с променлива и на места значителна облачност. От запад на изток отново се очакват краткотрайни превалявания. Минималните температури ще бъдат между 2 и 10 градуса, а дневните стойности ще се задържат без съществена промяна.

От сряда времето постепенно ще се стабилизира и ще преобладава слънчево време. Северозападният вятър ще отслабне, а в четвъртък ще се ориентира от юг, носейки по-топли въздушни маси. В сутрешните часове обаче ще бъде студено, особено в котловините, където температурите ще се доближават до нулата и са възможни слаби слани.

До края на седмицата дневните температури ще се повишат и в повечето райони максималните ще достигат между 14 и 20 градуса.

В петък и през уикенда се очакват по-значителни увеличения на облачността. В събота на отделни места е възможно да превали слабо. В неделя вятърът ще се ориентира от западната четвърт и ще бъде слаб до умерен. Ще остане по-топло от обичайното за периода, като сутрешните температури ще се повишат — между 5 и 11 градуса, а дневните ще достигат стойности от 15 до 24 градуса.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com