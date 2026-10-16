Важни разговори при Донев. Синдикатите поставиха исканията си

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев започна разговори със социалните партньори за ключовите параметри на Бюджет 2027. По негова инициатива в Министерството на финансите се провежда среща с ръководствата на КНСБ и КТ „Подкрепа“, на която се обсъждат възможностите за повишаване на доходите. След синдикатите Донев ще разговаря и с четирите национално представителни работодателски организации. Целта е да бъдат изслушани различните позиции и да се потърси балансирано решение, съобразено с финансовите възможности на държавата.

Преди срещата синдикалните лидери изложиха своите искания за по-сериозно увеличение на възнагражденията от предвидените 5% в бюджетната сфера.

Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов определи предложения ръст като „абсурден“ и предупреди за опасността от намаляване на покупателната способност. „Голямата картина мрачна ми прилича на това, че ние се връщаме години назад, отново в годините на бедността, мизерията“, заяви той.

Манолов настоя минималната заплата да достигне поне 672 евро, като изрази надежда предложеният от правителството размер от 660 евро да бъде увеличен в хода на преговорите.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров постави по-високи цели - поне 10% увеличение на заплатите и минимално възнаграждение от 690 евро. Според него това е необходимо, за да бъдат компенсирани инфлацията и поскъпването на живота.

Разговорите се провеждат в деня, в който КНСБ организира национален протест и автошествие в София под надслов „За по-високи доходи!“.