Стачка блокира транспорта в европейска страна, МВнР с важно предупреждение

Сериозни нарушения в обществения транспорт се очакват в Белгия на 9 и 12 октомври заради стачни действия, организирани от различни синдикати, предупреждават от Министерството на външните работи.

В Брюксел операторът на градския транспорт STIB очаква сериозни смущения в обслужването. В 6:00 ч. сутринта в съответните дни ще бъде обявено кои линии ще се движат. Актуална информация ще има на сайта и в мобилното приложение на STIB.

Ограничения се очакват и при железопътния транспорт. Движението на влаковете ще бъде нарушено от 22:00 ч. в неделя, 11 октомври, до края на деня в понеделник, 12 октомври. Железопътната компания SNCB подготвя алтернативен график.

Сериозни смущения се очакват и в местния транспорт във Фландрия. Операторът De Lijn предупреждава за ограничено обслужване през дните на стачката.

МВнР препоръчва на българските граждани, които се намират или пътуват в Белгия, да следят актуалната информация на транспортните оператори и да предвидят допълнително време за придвижване.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие българските граждани могат да се обърнат към Посолството на България в Брюксел на телефоните +32 2 374 47 88, +32 2 374 08 66 и +32 2 375 86 50. Дежурният телефон извън работно време е +32 473 981 042.

Сигнали при бедствени ситуации могат да се подават денонощно на телефоните +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56 и +359 893 339 616, както и на имейл [email protected].

От МВнР напомнят на българите, които пътуват или пребивават в чужбина, да се регистрират в рубриката „Пътувам за…“ или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“. Това улеснява дипломатическите представителства при оказването на бързо консулско съдействие при извънредни ситуации.