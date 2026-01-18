София се събуди с мръсен въздух! Центърът и западните квартали под удар

Въздухът в София тази сутрин е в жълтата зона по замърсяване, показват данните от измервателната станция за качеството на въздуха. Отчетената средна концентрация на фини прахови частици е 12.8 микрограма на кубичен метър, което сигнализира за повишени, но все още контролируеми нива.

Най-замърсен е въздухът в централната градска част и в кварталите „Красно село“, „Борово“, „Овча купел“, „Люлин“ и „Зона Б-5“, където стойностите на праховите частици достигат около 26 микрограма на кубичен метър. В останалите райони на столицата качеството на въздуха е отчетено като добро, без превишения на допустимите норми.

На фона на ситуацията в София, в световен мащаб тази сутрин най-замърсени са мегаполисите Делхи и Дака, както и пакистанските градове Лахор и Карачи. Сред най-замърсените места в света попадат още два града в Китай и Сараево, който заема девето място в глобалната класация по замърсяване на въздуха тази сутрин.

