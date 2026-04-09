Смразяваща прогноза! Големият студ тепърва идва

Арктическото нахлуване, което обхвана голяма част от Европа през последните дни, навлиза в своята най-интензивна фаза. Синоптичната обстановка се характеризира с проникване на изключително студени въздушни маси от север, които водят до рязък спад на температурите, силни ветрове и зимни условия в редица региони.

Според метеорологичните прогнози, пикът на застудяването ще се усети в следващите дни, когато температурите ще паднат значително под обичайните за сезона стойности. На много места се очакват отрицателни температури, слани и дори снеговалежи, особено в северните и източните части на континента, пише "Метео Балканс".

Силният вятър допълнително ще засилва усещането за студ, като на места ще създава условия за виелици и навявания. В комбинация с валежите това може да доведе до усложнена пътна обстановка и затруднения в транспорта.

Метеоролозите предупреждават, че подобни арктически нахлувания не са необичайни за преходните сезони, но интензитетът на настоящото застудяване го прави особено значимо. Очаква се постепенно отслабване на студената вълна към края на периода, когато температурите бавно ще започнат да се повишават.

Въпреки това, експертите съветват хората да бъдат подготвени за зимни условия, да следят актуалните прогнози за времето и да предприемат необходимите мерки за безопасност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com