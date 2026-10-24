Смърт на Централна гара в София!

Днес около обяд 53-годишен машинист е загинал при инцидент с локомотив на гара София.

Машинистът е обслужвал влак № 1620 с локомотив на „БДЖ – Пътнически превози“ от депо Пловдив, според информация на служители, съобщава bTV.

При прегариране на локомотива в западната гърловина на гарата – мястото, където железопътните коловози се събират и разклоняват – се е счупил токоснемателят (пантографът). Това е съоръжението на покрива на локомотива, чрез което той получава електричество от контактната мрежа над релсите.

При подобна повреда машинистът трябва да поиска изключване на електрозахранването, след което проводниците да бъдат обезопасени със специални заземителни щанги.

Според първоначална информация на служители обаче 53-годишният мъж се е качил на покрива на локомотива, без напрежението в контактната мрежа да е било изключено. Там е бил поразен от електрически ток и е загинал.

Предстои разследването да установи точната последователност на действията и обстоятелствата, довели до трагичния инцидент.

Днес всички влаковете през Централна гара София бяха спрени в 11:55 ч. заради повредата на токоснемателя и последвалото прекъсване на захранването на контактната мрежа. Движението на всички заминаващи влакове от София остава преустановено.

Движението на влаковете през Централната жп гара в София бе възстановено в 17:35 ч., след като беше спряно за близо четири часа. Това съобщиха от Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

Движението беше спряно заради счупен токоснемател при прегариране на локомотив на пътнически влак. В резултат на повредата беше прекъснато захранването на контактната мрежа.

GlasNews.bg