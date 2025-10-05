Слънчева и топла неделя преди тотален обрат на времето

Слънчево време ще преобладава днес, от запад на изток с временни увеличения на облачността, но без валежи. Преди обяд на места в равнинните райони ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб, в източните райони – до умерен вятър от запад-югозапад.

Дневните температури ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 16° и 21°, в София - около 17°.

Вечерта от запад ще започне ново бързо увеличение на облачността и през нощта срещу понеделник в Западна България ще завали дъжд.

В планините ще преобладава слънчево време, от запад на изток с временни увеличения на облачността. Привечер от запад ще започне ново заоблачаване, а през нощта срещу понеделник и валежи от дъжд, над 2200 метра – от сняг. Ще духа умерен, по билата силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, на места преди обяд с ниска облачност или мъгла. Ще духа до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 21°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето временно ще отслабне до 2 бала.

Седмица напред

През първите дни от новата седмица ще бъде облачно с валежи. Повишава се вероятността в много райони да са временно интензивни и значителни по количество, в понеделник главно в югоизточната половина от страната, а във вторник и сряда в Северна и Източна България. Вятърът ще е от северозапад, до умерен. Сутрешните температури ще се повишат и минималните ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - предимно между 10° и 15°, в понеделник в източните райони до 18°-20°. В четвъртък валежите ще спрат, но облачността ще е все още предимно значителна. В петък ще преобладава слънчево време. Минималните температури ще се задържат без съществена промяна, а дневните ще се повишат и максималните ще са между 17° и 22°. В събота, след временно стихване вятърът отново ще е слаб до умерен от северозапад. Ще започне увеличение на облачността, а привечер на отделни места в Западна България ще превали.

