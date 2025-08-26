Шок: Две момичета скочиха от движещ се влак! Причината

Две млади жени са скочили от движещ се пътнически влак, пътуващ по линията София-Бургас.

Те са приети в пловдивска болница с различни наранявания. Инцидентът е станал днес следобед в района на железопътна гара Клисура, предаде БГНЕС.

Сигналът за случилото се е подаден на телефон 112 около 13:30 часа, потвърдиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив. По първоначална информация, момичетата, на 20 и 21 години, са скочили през прозореца на вагона, докато влакът е бил в движение.

Причината за рискованите им действия е, че са пропуснали спирката, на която е трябвало да слязат.

Екипи на спешна помощ и полиция са пристигнали незабавно на мястото. Пострадалите са транспортирани до болнично заведение в Пловдив за прегледи и лечение. По-сериозни са нараняванията на 20-годишното момиче.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура за изясняване на всички факти и обстоятелства около инцидента.

Временно беше преустановено движението на влакове в участъка между гарите Клисура и Стряма, което доведе до закъснения по направлението. Към момента трафикът е възстановен.

