Рожден ден днес празнува Ивайло Захариев

Рожден ден днес празнува обичаният актьор Ивайло Захариев. Той е роден на 4 октомври 1984 г. в София. През 2007 г. завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на проф. Атанас Атанасов.

Широка популярност придобива с главната си роля на полицая под прикритие Мартин Христов в хитовия криминален сериал на БНТ „Под прикритие“. Дебютът му в киното е във филма „Номер 1“ (2011 г.), а впоследствие участва в редица други филмови и телевизионни проекти, сред които сериалите „Пътят на честта“, „Ягодова луна“ и филмите „Пистолет, куфар и три смърдящи варела“, „Южен вятър“ и „Опасни шматки“. Актьор е на свободна практика и участва активно в множество театрални постановки.

Извън актьорската си кариера Ивайло Захариев е познат с активната си ангажираност в социални и благотворителни каузи. Той участва в инициативи за превенция и подкрепа на хората със зависимости, подкрепя каузи за достъпност на културата за глухите зрители и се включва в редица благотворителни кампании.

Днес празнуват още:

Инж. Даниел Панов, кмет на Велико Търново

Проф. Георги Близнашки, юрист, бивш служебен премиер

Здравко Здравков-Фози, футболен треньор

Красимир Стойчев, бизнесмен

Михаела Маевска, бивша гимнастичка, олимпийска медалистка

Петкана Макавеева, баскетболна легенда

Роксана, попфолк певица

Росен Йорданов, криминален психолог

Светлин Ивелинов, хореограф

Таско Ерменков, енергиен експерт