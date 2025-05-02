Рожден ден днес имат любими актьори

Рожден ден днес празнуват любимите на цяла България актьори Йосиф Сърчаджиев, Тончо Токмакчиев, Александър Сано, Койна Русева, Любомир Младенов.
Да почерпят още:
Евтим Милошев, тв продуцент, бивш министър на туризма
Венета Райкова, журналистка и писателка
Емил Милев, олимпийски вицешампион по спортна стрелба
Минко Герджиков, политик, бивш кмет на София
Д-р Йордан Ришкин, началник Отделение по трансфузионна хематология МБАЛ „Здраве“-гр.Велинград
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