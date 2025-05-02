Рожден ден днес имат любими актьори

Рожден ден днес празнуват любимите на цяла България актьори Йосиф Сърчаджиев, Тончо Токмакчиев, Александър Сано, Койна Русева, Любомир Младенов.

Да почерпят още:

Евтим Милошев, тв продуцент, бивш министър на туризма

Венета Райкова, журналистка и писателка

Емил Милев, олимпийски вицешампион по спортна стрелба

Минко Герджиков, политик, бивш кмет на София

Д-р Йордан Ришкин, началник Отделение по трансфузионна хематология МБАЛ „Здраве“-гр.Велинград

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