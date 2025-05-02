Общество

Рожден ден днес имат любими актьори

Празнува още олимпийски вицешампион

Рожден ден днес имат любими актьори | StandartNews.com
02 май 25 | 6:00
330
Агенция Стандарт

Рожден ден днес празнуват любимите на цяла България актьори Йосиф Сърчаджиев, Тончо Токмакчиев, Александър Сано, Койна Русева, Любомир Младенов.

Да почерпят още:

Евтим Милошев, тв продуцент, бивш министър на туризма

Венета Райкова, журналистка и писателка

Емил Милев, олимпийски вицешампион по спортна стрелба

Минко Герджиков, политик, бивш кмет на София

Д-р Йордан Ришкин, началник Отделение по трансфузионна хематология МБАЛ „Здраве“-гр.Велинград

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още от Общество
Коментирай