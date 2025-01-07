Рожден ден днес имат

Андрей Янев, художник

Братан Ценов, треньор, световен и европейски шампион по класическа борба

Велизар Енчев, журналист

Георги Господинов, писател, първият българин, носител на литературната награда „Букър“

Калина Крумова, тв водеща

Стойчо Стойчев, политолог

Проф. д-р Анна-Мария Борисова, д.м.н., началник Клиника по ендокринология в УМБАЛ „Софиямед“

Проф. д-р Елена Порязова, началник отделение по Клинична патология в УМБАЛ „Пълмед“, гр. Пловдив

Д-р Тодор Драганов, началник Отделение по съдова хирургия в МБАЛ „Бургасмед“

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