Неблагоприятна прогноза: Иде ненормална зима

Последните сезонни прогнози за зимата на 2026/2027 г. очертават интересна картина за Северното полукълбо. Според актуализацията от октомври на Severe Weather Europe, шест сезонни модела показват сходни тенденции в разпределението на снеговалежите, като основен фактор за очакваната атмосферна циркулация е силното явление Ел Ниньо в тропичната част на Тихия океан, съобщава "Метео Балканс".

Докато части от централните и южните райони на САЩ имат потенциал за повече сняг, прогнозите за голяма част от Европа са по-неблагоприятни. Очакванията са за количества под климатичната норма в много райони на континента, включително части от Западна, Централна и Южна Европа.

Това обаче не означава, че зимата ще премине без сняг или че няма да има периоди със значителни застудявания. Сезонните модели показват вероятни тенденции за цели месеци, а не конкретното време за определен ден или седмица.

Как Супер Ел Ниньо може да повлияе на зимата?

Ел Ниньо е естествено климатично явление, свързано с повишаване на температурата на повърхностните води в централната и източната екваториална част на Тихия океан. То променя разпределението на топлината и влагата в атмосферата и може да повлияе върху положението и интензивността на струйното течение, както и върху траекториите на циклоните.

При силни епизоди на Ел Ниньо атмосферната циркулация над Северна Америка често се променя съществено. В някои райони на южната част на САЩ това създава условия за по-чести валежи и снеговалежи, когато има достатъчно студен въздух. В същото време северните части на континента могат да попаднат под влиянието на по-топли въздушни маси.

В Европа връзката е по-сложна. Зимното време зависи от взаимодействието между атлантическата циркулация, Исландския минимум, Азорския максимум, полярния вихър и други атмосферни процеси. Ел Ниньо може да допринася за определени тенденции, но не определя еднозначно какво ще бъде времето над Балканите.

Важно е да се уточни и че определението „Супер Ел Ниньо“ не е самостоятелна гаранция за определен тип зима. Реалното въздействие зависи от развитието на явлението и от останалите климатични фактори.

Какво показват прогнозите за снеговалежите в Европа?

Според октомвричната актуализация на Severe Weather Europe, средната оценка на шест сезонни модела показва тенденция към снеговалежи под нормата в голяма част от Европа през периода декември 2026 – февруари 2027 г.

Най-съществените отрицателни отклонения са прогнозирани за части от Западна, Централна и Южна Европа, както и за Балканите. В анализа се посочва, че прогнозните количества сняг за региона на Южна Европа и Балканския полуостров са намалени спрямо предходната актуализация от септември.

Тези стойности обаче трябва да се разглеждат като отклонения от климатичната норма, а не като точна прогноза за натрупаната снежна покривка във всеки град или планински курорт. Сезонните модели работят с относително груба пространствена резолюция и не могат надеждно да определят конкретните снеговалежи над отделни населени места и планински склонове.

За България това означава, че засега не може да се направи категоричен извод дали ни очаква снежна или безснежна зима. Дори при обща тенденция към по-малко сняг са възможни отделни интензивни снеговалежи, особено при преминаване на средиземноморски циклони и нахлуване на студен въздух от север или североизток.

Ще започне ли зимата със закъснение?

Една от основните тенденции в разглеждания анализ е възможността за по-слаб старт на снежния сезон през декември, като по-изразени сигнали за снеговалежи се появяват през втората половина на зимата.

За Европа февруари се откроява в някои източни и североизточни райони като месец с по-благоприятни условия за снеговалежи спрямо климатичната норма. Това обаче не се отнася автоматично за целия континент, нито означава, че тогава непременно ще има продължително застудяване.

При Балканите развитието ще зависи до голяма степен от положението на циклоните над Средиземно море и от това дали студен въздух ще достига полуострова. Ако валежните системи преминават при достатъчно ниски температури, дори сравнително кратък период може да донесе значителни количества сняг в планините и в някои низинни райони.

От друга страна, при преобладаващ пренос на топъл въздух от югозапад и запад валежите могат да бъдат предимно от дъжд в ниските части на страната, дори когато в планините условията остават подходящи за снеговалежи.

Какво означава прогнозата за зимните курорти?

Сезонните модели показват по-неблагоприятна обща тенденция за снеговалежите в голяма част от европейските планински райони, но картината не е еднаква навсякъде.

В Алпите например моделите се разминават значително в оценките си за сезонните количества сняг. Това прави прогнозата за региона особено несигурна. Надеждността на снежната покривка ще зависи не само от валежите, но и от температурите, надморската височина и честотата на студените периоди.

За българските курорти също е твърде рано да се правят категорични заключения. Високите части на Рила и Пирин имат различни климатични условия от ниските планински склонове и предпланинските райони. Затова общата сезонна тенденция за Балканите не може да се използва като директна прогноза за условията в Банско, Боровец или Пампорово.

Дори при по-топла от обичайното зима отделни студени нахлувания могат да осигурят добри условия за естествен сняг и да подпомогнат работата на системите за изкуствено заснежаване, когато температурите и влажността го позволяват.

Полярният вихър остава важен фактор

Един от факторите, които могат да променят хода на зимата, е полярният вихър - голяма област с циркулация на студен въздух в стратосферата над полярните ширини.

При определени условия полярният вихър може да отслабне или да бъде нарушен. Това понякога е свързано с промени в атмосферната циркулация и с повишена вероятност за студени нахлувания към средните ширини. Подобни процеси обаче не гарантират автоматично студена и снежна зима в България.

За да достигне студен въздух до Балканите, трябва да се формира подходящо разположение на областите с високо и ниско атмосферно налягане. От значение е и наличието на валежна система, която да осигури снеговалежи при достатъчно ниски температури.

Поради това развитието на полярния вихър ще бъде един от важните елементи за проследяване през следващите месеци, но не бива да се разглежда изолирано от останалите атмосферни процеси.

Ще бъде ли зимата на 2026/2027 г. топла и безснежна в България?

На този етап най-разумният извод е, че част от сезонните модели очертават по-слаб снежен сезон за голяма част от Европа, включително за Балканите. Това е сигнал, който заслужава внимание, но не е окончателна присъда за предстоящата зима.

Сезонните прогнози са най-полезни при оценката на вероятните отклонения от нормата за големи региони. Тяхната точност е значително по-ниска, когато се опитваме да определим конкретните дати на застудяванията, снеговалежите или образуването на трайна снежна покривка.

През следващите седмици новите изчисления на европейските и британските сезонни модели ще покажат дали очертаната тенденция се запазва, или настъпват съществени промени.

Изводът за България: възможността за по-малко сняг през зимата на 2026/2027 г. трябва да се следи, но все още е рано да се твърди, че ни очаква топла и безснежна зима. Решаващи ще бъдат конкретните атмосферни конфигурации, които ще се формират през декември, януари и февруари.