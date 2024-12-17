Рожден ден днес имат

Елизабет Паисиева, бивша състезателка по художествена гимнастика
Ина Попова, актриса
Коста Биков, режисьор, актьор и сценарист
Марин Райков, посланик във Великобритания
Мирослав Пашов, актьор, директор на театър „Българска армия“
Д-р Петър Москов, анестезиолог, политик, бивш министър на здравеопазването
Румен Воденичаров, политик, един от основателите на СДС
Тотка Петрова, лекоатлетка
Христо Ковачки, бизнесмен
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