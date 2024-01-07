Общество

Рожден ден днес имат

Да почерпи Георги Господинов

Рожден ден днес имат | StandartNews.com
07 яну 24 | 6:00
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Агенция Стандарт

Андрей Янев, художник

Братан Ценов, треньор, световен и европейски шампион по класическа борба

Велизар Енчев, журналист

Георги Господинов, писател, първият българин, носител на литературната награда „Букър“

Калина Крумова, тв водеща

Стойчо Стойчев, политолог

Проф. д-р Анна-Мария Борисова, председател на Българското дружество по ендокринология

Доц. д-р Елена Порязова, началник отделение по Клинична патология в УМБАЛ "Пълмед"

Д-р Тодор Драганов, началник Отделение по съдова хирургия в МБАЛ "Бургасмед"

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Автор Агенция Стандарт

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