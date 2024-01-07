Рожден ден днес имат

Андрей Янев, художник
Братан Ценов, треньор, световен и европейски шампион по класическа борба
Велизар Енчев, журналист
Георги Господинов, писател, първият българин, носител на литературната награда „Букър“
Калина Крумова, тв водеща
Стойчо Стойчев, политолог
Проф. д-р Анна-Мария Борисова, председател на Българското дружество по ендокринология
Доц. д-р Елена Порязова, началник отделение по Клинична патология в УМБАЛ "Пълмед"
Д-р Тодор Драганов, началник Отделение по съдова хирургия в МБАЛ "Бургасмед"
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