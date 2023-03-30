Рожден ден днес имат
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Асен Дикански, архитект, предприемач
Васил Велев, председател на УС на АИКБ
Магдалена Малеева, тенисистка
Николай Божинов, бизнесмен
Огнян Гелинов, режисьор
Симеон Владов, актьор
Проф. Цоло Вутов, основател, управител и собственик на „Геотехмин“ ООД
Мария Грубешлиева-Муки, актриса
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