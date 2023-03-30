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Последни новини / България / Общество

Рожден ден днес имат

От: Агенция Стандарт -
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Рожден ден днес имат
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Асен Дикански, архитект, предприемач

Васил Велев, председател на УС на АИКБ

Магдалена Малеева, тенисистка

Николай Божинов, бизнесмен

Огнян Гелинов, режисьор

Симеон Владов, актьор

Проф. Цоло Вутов, основател, управител и собственик на „Геотехмин“ ООД

Мария Грубешлиева-Муки, актриса

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Тагове: Рожден Ден 1 Април

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