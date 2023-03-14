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Последни новини / България / Общество

Рожден ден днес имат

От: Агенция Стандарт -
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Рожден ден днес имат
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Илиана Раева, президент на БФ по художествена гимнастика, световна шампионка по художествена гимнастика

Александър Райчев-син, пианист, композитор

Веселин Топалов, гросмайстор, световен шампион по шах

Проф. Иван Маразов, изкуствовед, културолог и траколог

Калуди Калудов, оперен певец

Инж. Митко Димитров – Митко Пайнера, музикален продуцент

Стоян Алексиев, актьор и режисьор

Д-р Георги Лазаров, началник отделение „Ортопедия и травматология“ в МБАЛ „Проф. Д.Ранев“, гр. Пещера

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Тагове: Рожден Ден 15 Март

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