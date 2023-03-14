Рожден ден днес имат
Илиана Раева, президент на БФ по художествена гимнастика, световна шампионка по художествена гимнастика
Александър Райчев-син, пианист, композитор
Веселин Топалов, гросмайстор, световен шампион по шах
Проф. Иван Маразов, изкуствовед, културолог и траколог
Калуди Калудов, оперен певец
Инж. Митко Димитров – Митко Пайнера, музикален продуцент
Стоян Алексиев, актьор и режисьор
Д-р Георги Лазаров, началник отделение „Ортопедия и травматология“ в МБАЛ „Проф. Д.Ранев“, гр. Пещера
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