Рожден ден днес имат

Валери Симеонов, депутат в 44-ото НС, основател на НФСБ, бивш вицепремиер по икономическата и демографската политика

Проф. д-р Петър Берон, биолог, бивш депутат, един от основателите на „Екогласност“

Христо Маринов, световен и европейски шампион по борба, председател на Българската федерация по борба

Искрен Веселинов, съпредседател на ВМРО

Симеон Хасан, син на княгиня Калина

Георги Петков, футболист, вратар