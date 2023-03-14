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Последни новини / България / Общество

Рожден ден днес имат

От: Агенция Стандарт -
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Рожден ден днес имат
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Валери Симеонов, депутат в 44-ото НС, основател на НФСБ, бивш вицепремиер по икономическата и демографската политика

Проф. д-р Петър Берон, биолог, бивш депутат, един от основателите на „Екогласност“

Христо Маринов, световен и европейски шампион по борба, председател на Българската федерация по борба

Искрен Веселинов, съпредседател на ВМРО

Симеон Хасан, син на княгиня Калина

Георги Петков, футболист, вратар

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Тагове: Рожден Ден 14 Март

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