Рожден ден днес имат
Валери Симеонов, депутат в 44-ото НС, основател на НФСБ, бивш вицепремиер по икономическата и демографската политика
Проф. д-р Петър Берон, биолог, бивш депутат, един от основателите на „Екогласност“
Христо Маринов, световен и европейски шампион по борба, председател на Българската федерация по борба
Искрен Веселинов, съпредседател на ВМРО
Симеон Хасан, син на княгиня Калина
Георги Петков, футболист, вратар
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