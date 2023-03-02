Рожден ден днес имат
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Доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ и член на Фискалния съвет
Емел Етем-Тошкова, политик
Зелма Алмалех, журналистка
Киркор Киркоров, световен и европейски шампион по бокс
Теодосий Спасов, музикант и композитор
Д-р Петър Муховски, началник отделение по кардиология в МБАЛ „Бургасмед“
Петя Колчева, юрист, алпинист, първата българка изкачила връх Еверест
Пламен Гетов, футболна легенда
Наздраве в „Стандарт“:
Владимир Танев
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