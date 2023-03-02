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Последни новини / България / Общество

Рожден ден днес имат

От: Агенция Стандарт -
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Рожден ден днес имат
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Доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ и член на Фискалния съвет

Емел Етем-Тошкова, политик

Зелма Алмалех, журналистка

Киркор Киркоров, световен и европейски шампион по бокс

Теодосий Спасов, музикант и композитор

Д-р Петър Муховски, началник отделение по кардиология в МБАЛ „Бургасмед“

Петя Колчева, юрист, алпинист, първата българка изкачила връх Еверест

Пламен Гетов, футболна легенда

Наздраве в „Стандарт“:

Владимир Танев

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Тагове: Рожден Ден 4 Март

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