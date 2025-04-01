Рожден ден днес има проф. дтн инж. Цоло Вутов, български меценат, основател, управител и собственик на „Геотехмин“ ООД.
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