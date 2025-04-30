Рожден ден днес има любимец на цяла България

Рожден ден днес има любимецът на цяла България, актьорът, тв водещ и художник Васил Василев-Зуека.

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Д-р Велко Минчев, началник отделение по Медицинска онкология в УМБАЛ „Софиямед

Д-р Йован Даскалов, началник АГ отделение в УМБАЛ „Софиямед“

Д-р Петко Димов, началник отделение по Хирургия в МБАЛ „Бургасмед“

Слави Кисьов, оперативен директор ЕСПАС АУТО

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