Рожден ден днес има култова певица

Рожден ден днес празнуват:

Владислав Прелезов, журналист

Проф. д-р Васил Николов, зооинженер

Димо Райков, писател

Иван Цонов, вицеолимпийски шампион по борба

Проф. Иван Ничев, режисьор

Кристина Димитрова, певица

Константин Каменаров, журналист

Д-р Лиляна Мирчева, началник отделение по кардиология в МБАЛ "Бургасмед"

Маргарит Николов, режисьор

Пенчо Милков, кмет на Русе

Д-р Петко Николов, юрист

Христо Терзийски, депутат

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