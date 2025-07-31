Рожден ден днес има култова певица

Рожден ден днес празнуват:
Владислав Прелезов, журналист
Проф. д-р Васил Николов, зооинженер
Димо Райков, писател
Иван Цонов, вицеолимпийски шампион по борба
Проф. Иван Ничев, режисьор
Кристина Димитрова, певица
Константин Каменаров, журналист
Д-р Лиляна Мирчева, началник отделение по кардиология в МБАЛ "Бургасмед"
Маргарит Николов, режисьор
Пенчо Милков, кмет на Русе
Д-р Петко Николов, юрист
Христо Терзийски, депутат
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