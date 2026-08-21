Рожден ден днес има изтъкнат диригент

Рожден ден днес празнуват:
Проф. Емил Табаков, композитор и диригент
Аспарух Никодимов-Паро, футболна легенда
Весела Люцканова, писателка и издателка
Проф. Евгени Танчев, юрист
Д-р Румен Бостанджиев, сексолог, психотерапевт
Рожден ден днес празнуват:
Проф. Емил Табаков, композитор и диригент
Аспарух Никодимов-Паро, футболна легенда
Весела Люцканова, писателка и издателка
Проф. Евгени Танчев, юрист
Д-р Румен Бостанджиев, сексолог, психотерапевт
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