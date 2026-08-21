Общество

Рожден ден днес има изтъкнат диригент

Празнува още футболна легенда

Рожден ден днес има изтъкнат диригент
21 авг 26 | 6:00
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Григор Атанасов

Рожден ден днес празнуват:

Проф. Емил Табаков, композитор и диригент

Аспарух Никодимов-Паро, футболна легенда

Весела Люцканова, писателка и издателка

Проф. Евгени Танчев, юрист

Д-р Румен Бостанджиев, сексолог, психотерапевт

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Автор Григор Атанасов
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