Промяната на времето е тук. Вижте прогнозата за седмица напред

Времето днес ще бъде предимно слънчево, но ще е ветровито. Ще духа умерен, в североизточните райони - временно силен вятър от запад-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, за София - около 24°.

Над планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 8°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Вятърът ще е умерен и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 23°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Седмица напред

През повечето дни от този период времето ще се определя от антициклонално барично поле, което в средата на следващата седмица ще се трансформира в циклонално. Ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места в източните райони ще има ниска слоеста облачност, а в котловините - краткотрайна мъгла. В петък все още ще духа северозападен вятър, но значително ще отслабне.

През следващите дни до края на периода преносът в приземния слой ще е от изток-югоизток, предимно слаб. Температурите постепенно ще се повишават и в средата на следващата седмица минималните ще бъдат между 13° и 18°, а максималните - между 29° и 34°.

