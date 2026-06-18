Проклятието на Марадона 40 години тормози известна наша фамилия

Проклятието на Марадона отново застигна семейството на българския съдия Богдан Дочев. Дочев имаше нещастието да бъде страничен съдия на мача, в който аржентинецът вкара най-скандалния гол в историята на футбола, запомнен като "Божията ръка".

През май, месец преди да се навършат 40 години от четвъртфинала от Мондиал 1986 Англия - Аржентина, вдовицата на Богдан Дочев Емилия, издъхва от инфаркт пред очите на своята дъщеря Елена. Елена от години е с увреждане, предизвикано от автомобилна катастрофа в детството й, и изпада в шок. Тя е напълно безпомощна, губейки единствения човек, който е нейна опора.

Последните години са много тежки за двете жени, които се оказват и омотани в примката на бързи кредити. В най-трудните моменти нямат пари дори за храна.

Богдан Дочев почива на 29 май 2017 г., на 81-годишна възраст, забравен от всички. На погребението му отиват шепа хора. От Българския футболен съюз дори не изпращат цвете за покойника.

Съдбата на един от най-добрите български съдии се преобръща на 22 юни 1986 г. на стадион "Ацтека" в Мексико Сити през второто полувреме на мача Англия - Аржентина. В 51-ата минута при центриране в наказателното поле на англичаните нисичкият Марадона скача срещу вратаря Питър Шилтън, който е с 20 сантиметра по-висок от него. Но топката се оказва във вратата на Англия, а полуделият от радост аржентинец празнува със своите съотборници. Това е гол с ръка, видян от милиони, но тунизийският главен съдия Али бин Насер признава попадението и посочва центъра. Аржентина печели мача с 2:1, а след това "гаучосите" стават световни шампиони. Марадона дава интервю, в което казва, че ако е имало игра с ръка, то тя е "Божията ръка".

"Не можах да видя ясно инцидента - казва африканецът. - Двамата играчи - Шилтън и Марадона, бяха срещу мен. Съгласно инструкциите на ФИФА, издадени преди турнира, потърсих страничния съдия за потвърждение за валидността на гола. Той (Богдан Дочев - б.а.) се върна до централната линия, показвайки, че голът трябва да остане. В края на мача старши треньорът на Англия Боби Робсън ми каза: "Вие свършихте добра работа, но страничният съдия сбърка".

Според Дочев истината е съвсем друга. Приживе той дава едно от малкото си интервюта специално за "България Днес" и споделя: "Веднага видях, че Марадона игра с ръка. Но тогава правилата на ФИФА бяха такива, че страничният съдия може да дава мнение само ако главният рефер изрично го попита. Бенасьор беше много далече от ситуацията. Той посочи центъра веднага след като Марадона добута топката в мрежата. Аз просто нямаше как да се намеся срещу неговото решение".

Когато Дочев се връща в България след мондиала през 1986 г., той е напълно изолиран от футбола и избягван от всички като прокажен. За това как се е чувствал в онези кошмарни дни, говори снимка от семейния му албум, на която се вижда Марадона преди мача с англичаните. На заден план е съдийската бригада, сред която и самият Богдан Дочев. На гърба на фотото българският арбитър е написал собственоръчно със син химикал и равен почерк: "Моят гробокопач Армандо Марадона".

"Когато видях по телевизията как Али бин Насер се радва на богатството си, спечелено с цената на нашия напълно разбит живот, се почувствах изцяло опустошена - призна тогава пред "България Днес" Емилия Дочева. - В онзи момент очаквах поредно решение на ТЕЛК за инвалидността на дъщеря ми. С парите от пенсията щях да купя нещо за ядене. Никой в нашата страна не се застъпи за нас, оставиха ни като изкупителни жертви. Свикнали сме да се борим с живота и ще го правим, докато можем. Друго няма какво да направим."

Вдовицата на Богдан Дочев Ц Емилия, си отива от този свят на 86 години през май 2026 г. Дъщерята Елена вече е възрастна жена, на 62 години, но тежките последствия от катастрофата са я превърнали в човек, който не може сам да се грижи за себе си. Седмици след смъртта на майка си Елена се обажда по телефона на журналист от "България Днес" и разказва за жестоката драма, в която живее. Тялото на Емилия не е погребано, тя не разполага и с пари, за да изпрати майка си.

"Животът ни предлага какви ли не случайности - споделя известният международен съдия от 80-те години Георги Камишев. - След нощното гледане на мачовете от световното по футбол прелиствах книгата "Реферите без тях не можем". Има цитат от Атанас Узунов: "В съдийството съм се учил от бивши арбитри като Бечиров, Дудин, Яшаров, но идолът ми беше Богдан Дочев. Имитирах жестовете му, строгостта му. Това много ми помогна". По време на това сутрешно кафе ми съобщиха, че Елена, дъщерята на футболния съдия Богдан Дочев, е останала сама с тежкото си здравословно състояние и още по-трудно материално положение. Помислих си, че футболните съдии може би ще помогнат с каквото могат. Развълнувах се от това, че първите, на които се обадих, потвърдиха, че се включват с лични вноски. Това са: Петър Цанев, Костадин Пързулов, Любен Ангелов, Любе Спасов. Красимир Керезов потвърди, че Асоциацията на съдиите се включва с известна сума. Аз, разбира се, също участвам със своя лепта. Съобщих това на близките на семейството. Цветанка Дочева, роднина на Богдан, ми призна емоционално развълнувана, че родата с голяма благодарност приема съчувствието и готовността за помощ. Повтаряйки благодарността още веднъж, заяви, че близките на семейство Дочеви ще се справят с трудностите засега."

Цветанка Дочева пожела да благодари за подкрепата и чрез страниците на "България Днес". "Сега най-важното е да се решат всички формалности и да уредим погребението на Емилия - сподели Цветанка. - След това ние ще се погрижим и за нейната дъщеря Елена. Сега с нея ходим по лекари, преживяла е огромен шок. Ще направим всичко по силите си да осигурим достоен живот на Елена. Вярвам, че проклятието на Марадона най-после ще престане да я преследва след тези 40 години мъчения.""Животът ни предлага какви ли не случайности - споделя известният международен съдия от 80-те години Георги Камишев. - След нощното гледане на мачовете от световното по футбол прелиствах книгата "Реферите без тях не можем". Има цитат от Атанас Узунов: "В съдийството съм се учил от бивши арбитри като Бечиров, Дудин, Яшаров, но идолът ми беше Богдан Дочев. Имитирах жестовете му, строгостта му. Това много ми помогна". По време на това сутрешно кафе ми съобщиха, че Елена, дъщерята на футболния съдия Богдан Дочев, е останала сама с тежкото си здравословно състояние и още по-трудно материално положение. Помислих си, че футболните съдии може би ще помогнат с каквото могат. Развълнувах се от това, че първите, на които се обадих, потвърдиха, че се включват с лични вноски. Това са: Петър Цанев, Костадин Пързулов, Любен Ангелов, Любе Спасов. Красимир Керезов потвърди, че Асоциацията на съдиите се включва с известна сума. Аз, разбира се, също участвам със своя лепта. Съобщих това на близките на семейството. Цветанка Дочева, роднина на Богдан, ми призна емоционално развълнувана, че родата с голяма благодарност приема съчувствието и готовността за помощ. Повтаряйки благодарността още веднъж, заяви, че близките на семейство Дочеви ще се справят с трудностите засега."

. "Сега най-важното е да се решат всички формалности и да уредим погребението на Емилия - сподели Цветанка. - След това ние ще се погрижим и за нейната дъщеря Елена. Сега с нея ходим по лекари, преживяла е огромен шок. Ще направим всичко по силите си да осигурим достоен живот на Елена. Вярвам, че проклятието на Марадона най-после ще престане да я преследва след тези 40 години мъчения."

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