Прекрасен слънчев ден за сбогом на лятото

Времето днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София - около 29°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 24°-27°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Седмица напред

В сряда ще се задържи предимно слънчево, преди обяд на места в Източна България с ниска облачност, а след обяд от запад ще започне увеличение на облачността. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Ще е все още топло с максимални температури между 27° и 32°, а минималните ще бъдат между 11° и 16°.

В четвъртък с усилване на вятъра от североизток ще започне да нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат с 5-7 градуса. Ще има по-значителни увеличения на облачността и на места, главно в източните и планинските райони ще има и валежи, предимно слаби. В петък, през почивните дни и в началото на следващата седмица ще продължи да духа до умерен, в Източна България и временно силен североизточен вятър. Над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, но само на места, главно в западната половина ще има валежи от дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 18° и 23°, а минималните между 9° и 14°.

