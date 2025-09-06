Посочиха причината за трагедията с АТВ-то

Опитват се да ни прехвърлят чужда вина за катастрофата в Слънчев бряг. Това заявиха пред Флагман.бг от фирмата, предоставила фаталното АТВ на 18-годишния Никола Бургазлиев, предизвикал тежката катастрофа в курорта на 14-ти август.

В последните дни в мейнстрийма започнаха да се появяват мнения от сдружения и неправителствени организации, които в интерес на истината са свързани, но се представят като „независими“ становища на „експерти“. Общото в тях е, че леко по-леко вината се прехвърля и към собственика на АТВ-тата - „Съмър турс“ ЕООД.

Фирмата е еднолична собственост на Димитър Хараламбов Шомилов. До този момент от „Съмър турс“ ЕООД запазваха пълно мълчание, което определено не бе в тяхна полза.

„Помагаме на разследването от първата минута. Както виждате – от никого не сме се крили. Ние сме тук и сме открити. Виждам, че се появяват разни твърдения, но никой не ни е потърсил нито за коментар, нито за мнение“, заяви пред Флагман.бг управителят в един от обектите на „Съмър турс“ ЕООД Недилян Петров.

„Ние отдаваме електрическо превозно средство, което е регистрирано по надлежен ред, в КАТ с необходимите документи. Имаме регистрация, минаване на канал – направили сме абсолютно всичко, което е необходимо. Въпросното АТВ не прави изключение. Говори се за някакво разминаване в киловатите – дали 4 или 7. Ако проверите ще видите, че няма разлика.

Електричките идват с ограничение на скоростта от завода и максималната скорост, която могат да развият е 38-40 км/ч. Скоростната кутия е автоматична, а в момента, в който се махне кракът от газта, моторът просто спира“, добави Недилян Петров.

Самият той се е появил минути след инцидента на мястото, изгледал е записите, предал е и този от самия пункт на полицията и има следното обяснение за случилото се.

„От опита, който имам с тези машини, които карам всеки ден, досега нито веднъж не ми се е случило да откаже спирачката. Да залепне газ или да откаже кормилната уредба.

От записите, които видях, за мен всичко е ясно. Водачът се е разсеял за секунда, погледнал си е телефона, идващият бус насреща му подава звуков сигнал, той се паникьосва, завива рязко надясно и следва фаталният удар.

Съвсем ясно се вижда, че нито се използва спирачка, нито се предприемат действия за избягване на удара“, смята Петров.

По думите му АТВ-тата нямали никакъв проблем.

Петров не приема и версията на защитата, че педалът за газта е залепнал, защото, ако това се е случило, както той отбелязва, машината би трябвало да продължи да върти на празни обороти.

„Няма никакъв шанс това да се случи. Разберете! Не е възможно. Ако хипотетично това беше станало, всички щяха да видят, че дава газ и гумите се въртят на място. Не приемам тази версия. Сигурен съм в изправността на машината“, добави Петров.

