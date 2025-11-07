Полицията с нова акция! Предупреди шофьорите

На 11 ноември ще започне втората кампания на акция "Зима" на Пътната полиция.

Ще се следи за спазването на правилата по пътищата и от пешеходци, и от шофьори, предупреди комисар Мария Ботева - заместник-началник на отдел "Пътна полиция" при Главна дирекция "Национална полиция".

"Припомням само, че от 7-ми септември влязоха в сила промени в закона за движението по пътищата и те засягат в това число и пешеходците. Освен, че има промени в санкциите спрямо тях като нарушители, така има и въведени нови правила за поведение от тяхна страна", каза комисар Ботева.

По думите ѝ, ще бъде засилен и контролът по пътищата петък, събота и неделя при граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Калотина", както и в районите на "Кулата", Дунав мост 1 и Дунав мост 2.

"Основна част от нашата контролна дейност в същия ден ще бъде и към това да бъде прилагано административно-наказателното производство по правилния начин, а именно чрез връчване на електронни фишове, наказателни постановления", добави заместник-началникът на "Пътна полиция".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com