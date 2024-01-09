Общество

Почина известен български духовник

Отиде си сливенският митрополит

Почина известен български духовник | StandartNews.com
09 яну 24 | 11:25
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Стандарт Новини

Негово високопреосвещенство сливенският митрополит Йоаникий е починал. За кончината му съобщи кметът на Бургас Димитър Николов, пише БНТ.

"С дълбока тъга споделям новината за кончината на нашия владика, сливенския митрополит Йоаникий.

Той беше с нас, хората на Бургас, и в добро, и в зло. Неговата благост, мъдрост и обич ще останат завинаги в сърцата ни!

Вечна му памет! Ще ми липсва! Сбогом!", написа Николов.

От Светия Синод към момента няма официално съобщение.

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Автор Стандарт Новини

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1 Коментара
Иван
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