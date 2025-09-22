Първи сняг до 10 дни. После - изненада

Времето в България ще е топло и приятно в следващите дни, макар идването на есента все повече да се усеща. Това гласи дългосрочната прогноза на синоптика на Нова телевизия Ники Василковски. Той сподели, че е приключил плажния сезон вчера на Южното Черноморие, като морската вода е била 24 градуса.

„Въздухът беше 13 градуса сутринта, тоест морето беше двойно по-топло. Още днес обаче ще се увеличи вълнението доста”, каза синоптикът в Деня на Независимостта.

„Навсякъде е страшна суша”, каза още Василковски и подчерта, че за съжаление пожарната опасност остава в сила, а и не се чака сериозен дъжд, който да реши проблема с безводието.

Първият истински есенен циклон се очаква в около 2-3 октомври, когато времето осезателно ще захладнее и сутрин температурата може да падне и 0 градуса. Тогава ще има сериозна опасност от слани, а по най-високите върхове ще прехвърча сняг. Иначе октомври ще е поредният по-топъл от нормалното месец, каза синоптикът.

