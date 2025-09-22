Изненада от времето. Голям подарък

В почивния ден, посветен на Независимостта на България, времето ще бъде прекрасен подарък за всички, които планират разходки и празненства на открито. В цялата страна се очаква предимно слънчево и топло време, с температури по-скоро типични за края на лятото, отколкото за началото на есента.

Атмосферното налягане ще остане високо, гарантирайки стабилна и ясна метеорологична обстановка.

През деня ще преобладава слънчево време. Временни увеличения на облачността са възможни единствено в сутрешните часове над източните райони, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток.

Температурите ще са по-високи от обичайните за периода, като минималните ще са между 10° и 15°, а максималните ще достигнат впечатляващите 26° и 31°.

Времето в София

За столицата се очаква прекрасен празничен ден. Минималната температура ще бъде около 11°, а максималната ще достигне комфортните 27°. Качеството на въздуха се очаква да бъде в нормите.

В планините

Планините ще предложат идеални условия за туризъм. Ще бъде слънчево, с временни увеличения на облачността следобед, главно над масивите в Източна България. Ще духа умерен изток-североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 21°, а на 2000 метра – около 14°.

По Черноморието

Денят ще е идеален за плаж. Очаква се предимно слънчево време, като сутринта е възможно да има ниска облачност, която бързо ще се разсее. Максималните температури на въздуха ще са между 24°-26°. Температурата на морската вода остава приятна – 23°-24°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

