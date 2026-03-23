Пълен шок с времето! 22 градуса и сняг

През деня във вторник времето в страната ще остане предимно облачно, като на отделни места се очакват слаби валежи от дъжд, а в планинските райони – от сняг. Вятърът ще бъде слаб до умерен, в източните райони от североизток-изток и ще е малко по-силен. Минималните температури ще се движат между 0° и 5°С, а максималните ще достигат между 9° и 12°С. В района на Сандански и Петрич - до 13-14°С

Най-топло ще е в сряда и четвъртък

В средата на седмицата ще настъпи известно подобрение на времето. Валежите ще бъдат малко вероятни, а облачността временно ще се разкъсва и намалява. Вятърът ще отслабне, на места в Западна България дори ще стихне. Постепенно ще се ориентира от югозапад и отново ще се усили до умерен. Температурите ще тръгнат нагоре и в четвъртък и петък дневните стойности ще надхвърлят 15°, като на отделни места могат да достигнат около 20-22°, прогнозират от "Метео Балканс".

Влошаване на времето от петък

Още през нощта срещу петък облачността ще започне да се увеличава, а в петък ще се установи отново облачно и дъждовно време. Причината за лошото време ще е средиземноморски циклон. На много места ще има дъжд, а в планините – сняг. В Западна България още сутринта вятърът ще се обърне от северозапад, ще се усили и ще донесе със себе си по-студен въздух. До вечерта по високите полета и в Предбалкана дъждът ще започне да преминава в сняг. Сняг ще завали и в Софийско. В Източна България не е изключено дори да прегърми.

Студен уикенд

В събота ще се задържи предимно облачно. В Дунавската равнина ще бъде и ветровито, но валежите ще са слаби. В Южна България и крайните източни райони все още ще има слаби валежи, главно от дъжд, а в планините – от сняг над около 1000 метра. На места е възможно дъждът временно да се примесва със сняг и на по-ниска надморска височина. Застудяването ще продължи.

В неделя облачността ще остане значителна, но валежите временно ще отслабнат и спрат. Вятърът също ще се успокои. По-късно през деня, главно в югоизточните райони, отново се очакват слаби превалявания от дъжд.

