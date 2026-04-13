Очакваме ли Ел Ниньо? Прогнозите за 2026

Колко уверени можем да бъдем в появата на Ел Ниньо през 2026 година? През последните седмици темата привлече сериозно внимание както в медиите, така и сред научните среди. Основната причина са сезонните прогнози на ECMWF и мултимоделните анализи на Copernicus Climate Change Service (C3S), които показват ясно затопляне в екваториалната част на Тихия океан, пише "Метео Балканс".

Но доколко тези прогнози са сигурни и какво реално можем да очакваме?

Ранни прогнози за Ел Ниньо – защо несигурността е висока

Периодът от март до май е известен като т.нар. „пролетна бариера на предсказуемостта“. Това е време, в което климатичните модели изпитват затруднения при прогнозирането на процесите в тропическия Тих океан.

Затова и настоящите ансамблови прогнози показват широк диапазон от възможни сценарии за температурата на океанската повърхност през втората половина на годината.

Различните климатични модели – различни сценарии

Мултимоделният подход на C3S показва сравнително добро съгласие, че затопляне е вероятно, но не е напълно сигурно. Част от моделите допускат:

по-слабо развитие на Ел Ниньо

временно прекъсване на процеса

или дори неуспешно формиране на явлението

Това означава, че към момента няма пълен консенсус.

Уроци от миналото – защо трябва да сме внимателни

Историята показва, че ранните прогнози не винаги се сбъдват:

2017 г. – първоначалните прогнози сочеха затопляне, но в крайна сметка се разви Ла Ниня

2023 г. – сигналът за Ел Ниньо беше по-ясен и доведе до силно събитие

Прогнозите за 2026 г. също показват силен сигнал, но развитието може да поднесе изненади.

Влиянието на климатичните промени

Глобалното затопляне добавя допълнителна несигурност. По-високите температури на океаните и променящата се атмосфера могат да доведат до:

по-силни ефекти от Ел Ниньо

по-екстремни климатични явления

по-трудно прогнозиране на развитието

Дори при сходно поведение с минали събития, въздействието може да бъде по-интензивно.

Какво да очакваме през следващите месеци

Обикновено увереността в прогнозите нараства след юни, когато взаимодействието между океана и атмосферата става по-ясно.

Към момента:

умерен Ел Ниньо изглежда вероятен

възможно е дори по-силно развитие

Все още е твърде рано за категорични заключения.

Прогнозите за Ел Ниньо през 2026 година са обещаващи, но остават несигурни. Най-добрият подход е комбинирането на различни климатични модели и внимателното проследяване на развитието в Тихия океан през следващите месеци.

