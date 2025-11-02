Очаква се важно решение от НОИ за осигуровките

Очаква се важно решение от НОИ за осигурителна вноска.

Управляващите не променят намерението си осигурителната вноска за Фонд "Пенсии" на Държавното обществено осигуряване да се увеличи с 2 проценти пункта от началото на следващата година.

Предложението ще бъде обсъдено отново от Надзорния съвет на НОИ утре сутринта, научи "Хоризонт".

Няма промяна в други параметри на бюджета на общественото осигуряване. Пенсиите ще се осъвременят от първи юли по Швейцарското правило с между 7 и 8 процента. На по-късен етап ще се изчисли точният процент.

В сравнение с тази година, през следващата ще се намали размерът на трансфера от Централния бюджет към този на общественото осигуряване за покриване на недостига и от 42.7 % е планирано да е 39.7% .

Планирани са по-високи приходи от осигуровки. Спрямо тази година ръстът е с над 1 милиард и 100 милиона евро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com