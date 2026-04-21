Нова мощна магнитна буря ни мъчи през следващите дни

Слънцето продължава своя активен цикъл и след кратко затишие на път е нова геомагнитна буря.

До 25-ти Земята ще се намира в центъра на нова вълна от слънчева активност.

22–23 април (сряда–четвъртък)

Нов пик. Магнитната буря отново ще се усили до червено ниво (5 точки). Това е критичен период за хора с хипертония и хронични мигрени. Възможни са резки повишения на кръвното налягане и силно пулсиране в слепоочията.

24–25 април (петък–събота)

Постепенно възстановяване. Бурята ще започне да отслабва, но ще остави след себе си усещане за отпадналост. Възможни са болки в ставите и силна сънливост, докато организмът се опитва да се възстанови.

