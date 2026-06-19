Горещо от МВР! Знае се местонахождението на Пепи Еврото

По оперативни данни се сочи, че има насоки за неговото местонахождение и при евентуално издаване на европейска заповед за арест, считам, че в кратки срокове лицето ще бъде задържано и доведено в държавата, за да се изправи пред съда. Това коментира главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов на въпрос на NOVA относно издирването на Петьо Еврото.

На Софийската градска прокуратура вече са предоставени абсолютно всички материали, свързани с оперативно-издирвателните мероприятия по случая. Документите и данните са събрани съвместно от служителите на сектор „Издирване” в съответната дирекция и колегите им от Главна дирекция „Национална полиция”.

Относно това в коя държава водят следите към този момент, главен комисар Николов категорично отказа да даде повече детайли. Той обясни, че предоставянето на такава конкретна информация би нарушило оперативната работа на службите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com