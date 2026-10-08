Министър Пеев обяви голяма новина за моряците в Черно море

Спасен е целият екипаж на единия от корабите, атакувани в Черно море – 18 души. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред журналисти в София. България е домакин на международна конференция на министерско равнище за Коридор 8.

Министърът посочи, че Изпълнителна агенция „Морска администрация“ има отговорности по спасителната операция и по управлението на корабния трафик в 12-милната зона. Той определи проведената спасителна операция като професионална и благодари на служителите, участвали в нея, както и на Военноморските и Военновъздушните сили.

По думите на Пеев към момента не трябва да се правят предположения за произхода на дроновете, свързани с атаките в Черно море. България очаква техническа помощ от партньорски организации, за да бъде установено какво се е случило и, ако бъдат открити останки, да бъде установен техният произход.

„Ние трябва да имаме факти и доказателства, така че да сме сигурни от коя страна е атаката“, каза Пеев. Той допълни, че независимо от произхода на дрона случващото се е притеснително.

Относно втория кораб и вероятността той да потъне министърът каза, че няма актуална информация, но най-вероятно това ще се случи заради сериозните поражения, които е получил. Той посочи, че към момента има само предварителна информация за товара на кораба и отказа да коментира произхода. Това ще стане ясно след приключването на проверката, предаде БТА.

По темата за Коридор 8 Пеев каза, че първите конкретни стъпки вече са предприети. С Република Северна Македония са създадени съвместни комитети, които са провели две срещи – в София и Скопие. На тях е набелязан конкретен план за действие.

По думите му проектите по коридора се движат с ускорени темпове, а сроковете за реализацията им са заложени в следващата финансова рамка до 2034 г.

Най-голямото предизвикателство е общото тунелно съоръжение между България и Република Северна Македония, посочи министърът. България ще бъде водещата страна при реализацията на проекта, ще възлага процедурите и ще има водеща роля при изпълнението му.

„Ние ще направим всичко възможно, за да ускорим този процес“, каза Пеев.

Той подчерта, че сега има необходимата политическа воля за реализацията на Коридор 8, както и финансова подкрепа от Европейската комисия. Според него значението на коридора вече не се свързва единствено с транспортната свързаност, а и със сигурността в региона.

„Ние сме във възлово местоположение. Не говорим само за свързаност, а говорим за сигурност“, посочи Пеев. Той отбеляза, че на фона на конфликтите и войните в близост до България сигурността в региона е не по-малко важна от свързаността.