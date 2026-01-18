Масов бой на Лъвов мост! Софиянци в шок

Масов бой между мигранти е избухнал в района на Лъвов мост в София днес. Това съобщава Glasnews.bg.

По първоначална информация, конфликтът е възникнал заради момиче, като спорът бързо ескалирал в сериозно меле с участието на няколко души.

По думите на очевидци се е стигнало до удари с ръце и ритници, а някои от участниците са използвали и подръчни предмети.

Сцените са се разиграли на оживено място, в близост до спирки на градския транспорт, което е предизвикало паника сред минувачите.

На място незабавно са изпратени екипи на 02-ро Районно управление на СДВР, които са овладели ситуацията и са прекратили сбиването.

