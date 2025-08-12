Критична ситуация с огъня в Пирин. Изтеглят пожарникарите

Пожарът в Пирин взема апокалиптични размери. Битката с него става невъзможна

Пожарникари, военни от Трето бригадно командване, горски служители и доброволци продължават да се борят с огнената стихия в красивата планина.

ВИЖ ОЩЕ: Пожар пълзи към Национален парк "Пирин". Проблем с гасенето

Вятърът разпали огнените езици

"В момента екипите все още са на терен, но ги евакуирахме, на безопасно място са, тъй като на единия от фронтовете има върхово горене заради вятъра. Фронтът, който е към парк "Пирин", беше овладян, но на другия фронт имаше проблем с върховото горене. С хеликоптери се опитваме да направим точно това - върховото горене да го направим низово, за да можем да продължим да работим. Всеки момент, в който върховото горене премине в низово, те ще се върнат", заяви комисар Валентин Василев, директор на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

ВИЖ ОЩЕ: Ужас без край! Пирин пак пламна, огнен ад на 3 места

Комисар Василев каза още, че предстои да се направи оценка на ситуацията, за да се прецени как екипите да продължат работата по овладяването на пожара.

Второто огнище

"До момента мерките, които предприемахме, даваха много добри резултати. Не можем да влияем на вятъра, който тук, в района на пожара, е почти постоянен", каза още директорът на РСПБЗН-Благоевград.

Второто огнище и фронтът, в близост до границите на национален парк "Пирин", е овладян. Там гасенето е наземно, основно с просеки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com