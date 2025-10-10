Кметът на Забърдо е единственият българин, номиниран за Нобелова награда за мир!

В едно малко планинско село кметът е всичко за хората. Приказката „Бог високо, цар далеко“ важи с пълна сила. „През годините съм се превърнал във всичко – от шофьор до доставчик“, разказва кметът на Забърдо Валентин Черпоков. „Хората ни са предимно възрастни и с болежки. Нямате си идея колко пъти се е случвало посред нощ , в сняг, в дъжд , на някого да му стане зле, паля личната си кола и тръгвам към града да търся лекар. Кой за каквото закъса, идва при кмета – да им купя лекарства, да търся пазар за картофите им, да туширам конфликти.“

Осигурявам зимнина на хората, лекар и зъболекар, морски почивки, дори фризьор

В магическата ни шатра влюбени двойки могат да изберат поло на бъдещото си дете

Слагах табели „Образцов дом“ по къщите за почистени дворове

Настоявам за децентрализация на селата

Н всеки час при нас звучи химнът на Родопите „Бела съм, бела, юначе“

– Вярно ли е, че осигурявате дори зимнината на хората, г-н Черпоков?

- Да, превърнал съм го в традиция в Забърдо. Всяка есен търся начин да улесня живота на местните жители. През последните години мои приятели – земеделските производители Евгени и Стефан Хаджиеви от Първомай – дариха първата си продукция на селото, за което съм им безкрайно благодарен. Всяко домакинство получи патладжани, чушки, зеле. Сега съм намерил ориз – по 10 килограма за всяко семейство. Работя за цялото село и гледам да помагам на хората, да са добре и да им подсигурим необходимото. През годините съм им осигурявал от брашно до фенери да си светят през периодите, когато през тежки зими селото е оставало без ток. В такива места хората нямат достъп до специализирана болнична помощ. Организирал съм да идват всякакви лекари и зъболекари, безплатно да ги преглеждат, дори фризьори съм довеждал в селото. Имаше хора, които никога не бяха виждали морето и това им осигурих, почивки на морето. Труден е животът в планината и ако селският кмет не е деен и само повтаря “няма пари, то от мен нищо не зависи”, хората ще останат гладни.

– Защо толкова се дразните на общинските кметове, защо настоявате за децентрализация на селата?

- Не е справедливо селата да сме изцяло зависими от благоволението на общинските кметове. На тях им е по-лесно – имат бюджети, пари, хора, които пишат проекти. А селата нямат стотинка, нямаме екипи от хора. Трябва за една торба цимент да се молим. За всяка дупка, за всяка подпорна стена сме зависими от общинските центрове. От години казвам, че това трябва да се промени – да се децентрализират нещата. И при нас живеят хора и ние трябва да имаме собствен бюджет, а не всичко да зависи от преценката и симпатиите на общинското ръководство. За едни – майка, за други – мащеха. Но аз не съм от тези, които чакат или се молят. Ходя директно при министрите и им разказвам за проблемите на селата и през годините съм получавал помощ от тях. Последно бях при социалния министър Борислав Гуцанов. На общинските кметове парите им идват от данъците на хората или от държавни субсидии, някой друг проект. И като дадат някой лев за селата да запълним дупките или някоя тръба, започва едно хвалене до небесата, че дали пари. Ами те не са техни, на хората са и им идват наготово! Аз трябва да ходя от врата на врата да търся, откъде ли не съм търсил помощ, дарения. И като ме изгонят през вратата – влизам през прозореца!

– Така ли успяхте да изградите толкова много атракции в селото Ви? Забърдо бе признато от Еврпа за селото с най-много атракции?

- Забърдо е близо до феномена Чудните мостове. Туристи от цял свят идваха дотам и си тръгваха. Като млад кмет си казах, че трябва да направя всичко възможно тези хора да минат няколкото километра и да дойдат и да дойдат в селото, да развием туризма. Но после се замислих какво ще видят като дойдат в селото - оборската тор в реката ли? Тогава така беше. Непрекъснато ме глобяваха от РИОСВ-Смолян. Трябваше първо хората да се научат да не цапат, да си сменят манталитета. А, това е много, много тудно.

– Спомням си, че слагахте табели „Образцов дом“ по къщите?

- Да, точно така! Слагах табелите като награда за хората, които си почистят двора и пространството пред къщата. Аз съм един от тях и ги познавам. Нашите хора са горделиви – за тях по-лошо от това да говорят по селото, че не са чисти и подредени, няма. Така малко по малко се научиха да пазят чисто, да поддържат. И оттам започнахме – първо ред, после красота, а след това и атракциите. А, те започват още от разклона за селото.

Там сме издигнали пееща композиция на гайдар и родопчанка. На всеки час звучи химнът на Родопите “Бела съм, бела, юначе”. На входа на селото туристите ги посреща огромен холивудски надпис „“Добре дошли“. После под него направихме кът за отдих и детска площадка. Там по-късно поставихме петметров бял гълъб на мира, издигнат от излезли от употреба войнишки каски. Вдясно от него има огромна композиция от букви, изписваща думата “Мир”. Едно от първите неща, които успях да възстановя в селото, е дървеното виенско колело в центъра . Знаем, че нашето колело е съществувало преди виенското. Канили сме на него да се завъртят принц Уилям и Кейт още когато се ожениха. Тук вярваме, че който седне на дървените седалки, го чака дълъг и щастлив брачен живот, а взаимната любов е гарантирана. Който се качи на забърдовското колело, няма да се разведе. „Кутия на влюбените“ сложихме за туристите. Днес тя се препълва с любовни послания, та и брак са предлагали неведнъж.

След това направихме юртата по прабългарски образец. Вътре сме изложили предмети от бита на древните хора – лъкове и стрели. В нея могат да се поберат поне 30 души. Магическата шатра я построихме от естествени материали под наблюдението на посланика на Казахстан у нас – Темиртай Избастин. В нея е закачен древен календар, според който влюбени двойки могат да изберат пола на бъдещото си бебе. Значи затворихме цикъла, както се казва. Първо се обяснявате в любов до Кутията на любовта, после идвате – аз ви женя, качвам ви на забърдовското колело, което е гаранция за щастлив брак без разводи, после влизате в юртата и бебето е готово. Двойки от цял свят са идвали, имаме доста заченати в Забърдо бебета.

– Като говорим за бебета, вие бяхте първият в страната, който предложи парични награди за новородени?

- Да , хиляда лева за новородено дете и две хиляди лева за сключен граждански брак в селото. Това е една от мерките, с които реших да опитам да задържа младите хора на село. Още преди държавата да го направи, аз въведох тука безплатните закуски в училище, безплатната детска градина и безплатните погребения. После успях да го прокарам като мярка и в Общинския съвет на Чепеларе.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com