Казваме последно сбогом на Кирил Ампов и Боби Михайлов

Днес България се сбогува с големия музикант Кирил Ампов и с обичания футболист Борислав Михайлов.

Поклонението пред Ампов ще се състои от 12:00 часа в столичния храм „Св. Седмочисленици”. Той беше известен не само с гласа си, който покоряваше поколения българи, но и с чувството си за хумор, с което променя облика на българската поп сцена, съобщиха от Monte Productions.

Кирил Ампов почина на 77-годишна възраст. Той е един от най-обичаните български музиканти, певци и автори на песни. Той имаше и собствено студио, в което записва много от първите хитове на своя син – Владимир Ампов-Графа, утвърждавайки се и като ценен продуцент.

Ето я и най-култовата песен на трио "Спешен случай".

България ще отдаде последна почит и Борислав Михайлов в събота. Опелото ще се състои от 13:30 часа в храм „Света София“

Роднини, приятели, съотборници и фенове ще имат възможност да се простят с една от най-големите звезди на българския спорт.

Михайлов почина на 31 март, оставяйки дълбока следа в българския и европейския футбол.

Той е сред най-значимите фигури в българския футбол със 102 мача за националния отбор. С основен принос за успехите на златното поколение, спечелило бронзовите медали от Световното първенство в САЩ през 1994 година.

От 2000 г. е член на Изпълнителния комитет на БФС. По-късно става и първи вицепрезидент. През 2005 г. е избран за президент на Централата и остава на поста до 2023 година.





